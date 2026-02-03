Infineon 39.00 CHF 3.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. "Stark, mit einer KI-Kirsche on top", ist der Bericht der Münchner zum ersten Geschäftsquartal laut dem Experten Francois-Xavier Bouvignies. Die Aktien dürften auf den neuen Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips für 2027 und die hohe Bruttomarge positiv reagieren, schrieb er am Mittwochmorgen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



