04.02.2026 10:21:16

Infineon Buy

Infineon
39.00 CHF 3.83%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. "Stark, mit einer KI-Kirsche on top", ist der Bericht der Münchner zum ersten Geschäftsquartal laut dem Experten Francois-Xavier Bouvignies. Die Aktien dürften auf den neuen Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips für 2027 und die hohe Bruttomarge positiv reagieren, schrieb er am Mittwochmorgen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.29 € 		Abst. Kursziel*:
9.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.49%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?