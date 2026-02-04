Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
37.51CHF
0.00CHF
0.00 %
10:05:17
SWX
04.02.2026 08:46:43
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2026 sei höher gewesen als gedacht, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Übernahme von Teilbereichen des Sensorikgeschäfts von AMS Osram dürfte leicht wertsteigernd sein./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.58 €
|
Abst. Kursziel*:
3.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.43%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
10:24
|Infineon investiert mehr in KI-Boom (AWP)
|
10:11
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
10:11
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
09:39
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Infineon-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)