Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’115 -0.2%  SPI 18’155 -0.4%  Dow 49’098.7100 -0.6%  DAX 24’849 -0.2%  Euro 0.9 -0.1%  EStoxx50 5’938 -0.2%  Gold 5’089 2.1%  Bitcoin 68’306 1.4%  Dollar 0.7777 0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Suche...

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

38.64
CHF
0.26
CHF
0.66 %
12:22:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 11:19:36

Infineon Buy

Infineon
39.06 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Infineon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Infineon-Kurs >5 >10
Fallender Infineon-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.08 € 		Abst. Kursziel*:
4.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.24%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:19 Infineon Buy UBS AG
23.01.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Infineon Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen