Infineon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.08 €
|
Abst. Kursziel*:
4.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.24%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Analysen zu Infineon AG
|11:19
|Infineon Buy
|UBS AG
|23.01.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|38.56
|0.44%
