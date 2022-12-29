Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.00CHF
2.00CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 12:08:11
Infineon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr mehr als zehn Prozent des Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, habe den Aktienkurs angeschoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Der konservative Konzernausblick für 2026 biete positives Überraschungspotenzial./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.50 €
|
Abst. Kursziel*:
20.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.17%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:04
|Infineon-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
10:34
|Infineon-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28