Infineon 33.93 CHF 0.40% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr mehr als zehn Prozent des Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, habe den Aktienkurs angeschoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Der konservative Konzernausblick für 2026 biete positives Überraschungspotenzial./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.