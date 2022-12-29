Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

47.00
CHF
2.00
CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
Infineon Buy

Infineon
33.93 CHF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr mehr als zehn Prozent des Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, habe den Aktienkurs angeschoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Der konservative Konzernausblick für 2026 biete positives Überraschungspotenzial./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

