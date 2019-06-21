Hypoport 190.14 CHF -27.25% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Immobilienpreise stiegen, was gut für die Hypothekenvolumina sei, schrieb Gerhard Orgonas nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Dafür erwarte der Hypoport-Chef einen Einbruch der Neubauzahlen. Staatliche Impulse könnten dies jedoch verhindern./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.