Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
255.00CHF
-11.00CHF
-4.14 %
21.06.2019
SWX
23.09.2025 10:37:37
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Immobilienpreise stiegen, was gut für die Hypothekenvolumina sei, schrieb Gerhard Orgonas nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Dafür erwarte der Hypoport-Chef einen Einbruch der Neubauzahlen. Staatliche Impulse könnten dies jedoch verhindern./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hypoport SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
141.20 €
Abst. Kursziel*:
84.14%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
141.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
83.88%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hypoport SE
17.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
16.09.25
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.ch)
15.09.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
15.09.25
|XETRA-Handel: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
08.09.25
|Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
08.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Hypoport SE
|10:37
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|255.00
|-4.14%
