NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die am 2. November anstehenden Quartalszahlen des Modekonzerns dürften eine im Vergleich zur Branche bessere Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Jahresschätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) lägen am oberen Ende der Unternehmenszielspannen. Diesmal rechne sie nicht mit einer Anhebung des Ausblicks./gl/edh;