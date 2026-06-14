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Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Sui verlieren können.

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Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.069 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.59 Sui. Da sich der Wert von Sui am 13.06.2026 auf 0.7676 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.01 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 74.99 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 0.7007 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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