|Gewinn oder Verlust?
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14.06.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Aptos-Investment gewesen.
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Am 13.06.2025 notierte Aptos bei 4.496 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2’224.34 APT im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 13.06.2026 auf 0.6704 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’491.13 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 85.09 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.06.2026 bei 0.6211 USD. Bei 5.469 USD erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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