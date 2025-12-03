HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
32.48CHF
-3.84CHF
-10.57 %
13:11:13
SWX
03.12.2025 12:03:54
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach strategischen Aussagen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der dort angekündigte Fokus auf die drei Aspekte Marken, Vertrieb und Effizienzsteigerungen sei nicht wirklich neu, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es handele sich eher um eine Fortschreibung bisheriger strategischer Maßnahmen./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
35.15 €
Abst. Kursziel*:
19.49%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
35.07 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.76%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
11:24
|Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich (AWP)
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
08:16
|Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an (Dow Jones)
02.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck (Dow Jones)
02.12.25
|Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt (AWP)
02.12.25
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026 (EQS Group)