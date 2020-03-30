HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Enttäuschung werde auf das Timing bei Auslieferungen zurückgeführt, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Die Bruttomarge sei allerdings besser als gedacht und die Prognosesenkung falle weniger harsch aus als befürchtet. Die neuen Ziele lägen nun am unteren Rand der bisherigen Spanne und damit auf Augehöhe mit den Markterwartungen./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
37.35 €
Abst. Kursziel*:
9.77%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
38.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.05%
Analyst Name::
Frederick Wild
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
09:54
|Hugo-Boss-CFO: Versuchen, Zollbelastung "gut zu managen" (Dow Jones)
03.11.25
|Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
31.10.25
|Wie Experten die HUGO BOSS-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25