HUGO BOSS Aktie

23.85
CHF
-36.81
CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
30.09.2025 09:21:09

HUGO BOSS Hold

HUGO BOSS
38.72 CHF 0.69%


FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Kuhn geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal davon aus, dass eine schrittweise Verbesserung der Lage beim Modekonzern ausgeblieben ist. Er kürzte im Vorfeld der Zahlen seine Erwartungen, weil das Handelsumfeld schwierig bleibe./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.37 € 		Abst. Kursziel*:
6.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.41%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

