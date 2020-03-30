FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Kuhn geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal davon aus, dass eine schrittweise Verbesserung der Lage beim Modekonzern ausgeblieben ist. Er kürzte im Vorfeld der Zahlen seine Erwartungen, weil das Handelsumfeld schwierig bleibe./tih/ag;