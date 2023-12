FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 1950 auf 1930 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem durchwachsenen Jahr 2023 dürfte es für die europäischen Luxusgüterhersteller 2024 vor allem in der ersten Hälfte schwierig bleiben, schrieb Analyst Matt Garland in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Im Westen habe sich die Nachfrage nach Covid normalisiert, und in China werde sie durch den konjunkturellen Gegenwind begrenzt. Garlands bevorzugte Titel sind Kering und Richemont, denen er dank des Potenzials für Investitionen und starker Marken eine vergleichsweise gute Entwicklung zutraut. Bei LVMH und Hermes bleibt er eher neutral, wobei er nun LVMH vorzieht. Dagegen rät er von den auf "Hold" beziehungsweise "Sell" abgestuften Aktien von Swatch und Salvatore Ferragamo im Branchenvergleich eher ab./gl/mis;