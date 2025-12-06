|Frühes Investment
Wie viel Wert mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in ICP investiert hat, hat nun 21.35 Internet Computer im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74.88 USD, da Internet Computer am 05.12.2025 3.507 USD wert war. Aus 1’000 USD wurden somit 74.88 USD, was einer negativen Performance von 92.51 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 30.10.2025 bei 2.891 USD. Am 07.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.73 USD.
Redaktion finanzen.net
