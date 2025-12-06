Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Wie viel Wert mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten
So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein
Suche...
Plus500 Depot
Frühes Investment 06.12.2025 11:03:09

Wie viel Wert mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Investoren gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in ICP investiert hat, hat nun 21.35 Internet Computer im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74.88 USD, da Internet Computer am 05.12.2025 3.507 USD wert war. Aus 1’000 USD wurden somit 74.88 USD, was einer negativen Performance von 92.51 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 30.10.2025 bei 2.891 USD. Am 07.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.73 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025