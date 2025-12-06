VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VET-Anlage 06.12.2025 11:03:09

So viel hätten Investoren mit einem frühen VeChain-Einstieg verlieren können.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0.030448 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 328’431.49 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der Wert von VeChain am 05.12.2025 auf 0.012634 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’149.30 USD wert. Das entspricht einem Minus von 58.51 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.12.2025 bei 0.012431 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.12.2024 bei 0.068016 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
