Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’346 0.3%  SPI 18’909 0.4%  Dow 51’079 0.1%  DAX 25’236 0.9%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 6’088 0.9%  Gold 4’526 1.3%  Bitcoin 54’506 -2.8%  Dollar 0.7859 -0.1%  Öl 93.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zinspolitik im Blick: Teuerungsrate in der Eurozone zieht im Mai an
Roche-Aktie dennoch im Minus: FDA nimmt Zulassungsantrag für Giredestrant zur Prüfung an
Aktien von Swatch und Richemont nach Exportdaten gesucht
Siemens Energy-Aktie leichter: Geschäftsbereiche durch Übernahme in Irland gestärkt
Nach Just-Eat-Deal: Prosus darf Delivery-Hero-Anteile später reduzieren - Aktien fester
Suche...
eToro entdecken
Verbraucherpreise 02.06.2026 11:25:40

Zinspolitik im Blick: Teuerungsrate in der Eurozone zieht im Mai an

Zinspolitik im Blick: Teuerungsrate in der Eurozone zieht im Mai an

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai wie erwartet zugenommen, wobei die Kerninflation deutlicher als prognostiziert anzog.

Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 3,2 (April: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,2 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und 2,5 (2,2) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,2 und 2,4 Prozent.

Energie kostete 10,9 (10,8) Prozent mehr als im Mai 2025. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,0 (2,4) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,9 (0,8) Prozent und Dienstleistungen um 3,5 (3,0) Prozent.

DJG/hab/sha

DOW JONES

Weitere Links:

Roche-Aktie dennoch im Minus: FDA nimmt Zulassungsantrag für Giredestrant zur Prüfung an
Aktien von Swatch und Richemont nach Exportdaten gesucht
Siemens Energy-Aktie leichter: Geschäftsbereiche durch Übernahme in Irland gestärkt

Bildquelle: Symbiot / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nebius-Aktie mit Rekordhoch: NVIDIA-Chef Jensen Huang befeuert die Rally
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag auf rotem Terrain
NVIDIA, Microsoft und Apple & Co.: Das sind die US-Investments der UBS im ersten Quartal 2026
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit kräftigen Verlusten
HENSOLDT-Aktie dennoch rot: Ausblick für 2026 nach oben geschraubt - Rheinmetall, RENK und TKMS ebenfalls schwach
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.