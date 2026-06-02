Zinspolitik im Blick: Teuerungsrate in der Eurozone zieht im Mai an

Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 3,2 (April: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,2 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und 2,5 (2,2) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,2 und 2,4 Prozent.

Energie kostete 10,9 (10,8) Prozent mehr als im Mai 2025. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,0 (2,4) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,9 (0,8) Prozent und Dienstleistungen um 3,5 (3,0) Prozent.

DJG/hab/sha

DOW JONES