|Verbraucherpreise
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02.06.2026 11:25:40
Zinspolitik im Blick: Teuerungsrate in der Eurozone zieht im Mai an
Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai wie erwartet zugenommen, wobei die Kerninflation deutlicher als prognostiziert anzog.
Energie kostete 10,9 (10,8) Prozent mehr als im Mai 2025. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,0 (2,4) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,9 (0,8) Prozent und Dienstleistungen um 3,5 (3,0) Prozent.
DJG/hab/sha
DOW JONES
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