NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien solide, schrieb Anthony Codling am Donnerstagmorgen. Der Konsens liege bereits in der Mitte der präzisierten Zielspanne für das Gesamtjahr. Insgesamt sieht der Experte im Bericht "wenig für die Bullen, aber auch wenig für die Bären"./ag/tih;