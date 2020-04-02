Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
06.11.2025 07:56:21
Heidelberg Materials Outperform
Heidelberg Materials
186.66 CHF -3.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien solide, schrieb Anthony Codling am Donnerstagmorgen. Der Konsens liege bereits in der Mitte der präzisierten Zielspanne für das Gesamtjahr. Insgesamt sieht der Experte im Bericht "wenig für die Bullen, aber auch wenig für die Bären"./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
206.90 €
|
Abst. Kursziel*:
6.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
200.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.84%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
