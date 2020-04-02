Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Heidelberg Materials Aktie

40.83
CHF
-37.67
CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
06.11.2025

Heidelberg Materials Outperform

Heidelberg Materials
186.66 CHF -3.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien solide, schrieb Anthony Codling am Donnerstagmorgen. Der Konsens liege bereits in der Mitte der präzisierten Zielspanne für das Gesamtjahr. Insgesamt sieht der Experte im Bericht "wenig für die Bullen, aber auch wenig für die Bären"./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
206.90 € 		Abst. Kursziel*:
6.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
200.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.84%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

