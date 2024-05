NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;