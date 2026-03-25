LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 94 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei habe wegen des Nahost-Konflikts Notfall-Bunkerzuschläge angekündigt, was auf ein begrenztes Risiko bei den Treibstoffkosten hindeute, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich nach oben, sieht die Bewertungsmultiplikatoren im Vergleich zur Konkurrenz jedoch als sehr hoch an./edh/ck;