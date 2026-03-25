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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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25.03.2026 13:29:37

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 94 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei habe wegen des Nahost-Konflikts Notfall-Bunkerzuschläge angekündigt, was auf ein begrenztes Risiko bei den Treibstoffkosten hindeute, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich nach oben, sieht die Bewertungsmultiplikatoren im Vergleich zur Konkurrenz jedoch als sehr hoch an./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
139.70 € 		Abst. Kursziel*:
-28.42%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
139.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.42%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
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