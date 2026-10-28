GSK 19.83 CHF -3.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Mittwochabend einen zweiten Blick auf den Quartalsbericht der Briten. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2031 im Schnitt um 1,3 Prozent./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.