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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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29.10.2026 13:41:19

GSK Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Mittwochabend einen zweiten Blick auf den Quartalsbericht der Briten. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2031 im Schnitt um 1,3 Prozent./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18.23 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
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