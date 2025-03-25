|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 10:39:20
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Bei dem Leasingsanbieter kehre die Geschäftsdynamik zurück, schrieb Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hebt der Experte eine verbesserte Effizienz und frühe Anzeichen einer Stabilisierung mit Blick auf konjunkturellen Gegenwind hervor./mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.76 €
|
Abst. Kursziel*:
11.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.02%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
