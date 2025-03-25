|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Erreichen der Jahresprognose erfordere einen weiteren Anstieg der Profitabilität, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies wolle das Management des Leasinganbieters durch eine kontinuierliche Steigerung des Betriebsergebnisses, diszipliniertes Kostenmanagement und eine verbesserte Schadenvorsorge erreichen. Im Rahmen der Telefonkonferenz habe es einige konstruktive Botschaften gegeben./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.76 €
|
Abst. Kursziel*:
17.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.28%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
14.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.08.25