NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Mit dem Placet der kanadischen Regierung habe die Akquisition von Elk Valley durch das Rohstoffunternehmen die letzte Hürde genommen, schrieb Analystin Marina Calero in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Abschluss sei für den 11. Juli zu erwarten./mf/edh;