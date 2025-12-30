Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’399 -0.1%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 5’796 0.8%  Gold 4’365 0.8%  Bitcoin 69’742 1.4%  Dollar 0.7912 0.3%  Öl 62.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Alphabet A29798540
Top News
NVIDIA & Co.: Diese Aktien sieht BlackRock als klare Gewinner der KI-Offensive
Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
Aebi Schmidt-Aktie im Minus: Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA verlagert
2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Jahr
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Preissenkungen für Abnehmmedikamente in China
Suche...
Plus500 Depot

Aebi Schmidt Aktie 55103326 / US8256981031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Effizienzmassnahmen 30.12.2025 20:23:37

Aebi Schmidt-Aktie im Minus: Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA verlagert

Aebi Schmidt-Aktie im Minus: Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA verlagert

Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt Group hat die Produktion der US-Firma Meyer Products in einen anderen US-Bundesstaat verlegt.

Die Herstellung von Lastwagen-Schneepflügen wurde von East Cleveland, Ohio, nach Monroe, Wisconsin, in das Werk von Monroe Truck Equipment verlegt, wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage bekannt gab.

Damit sollen die Effizienz, die Qualitätsprozesse und das langfristige Wachstum verbessert werden. Man wolle die Prozesse und den ökologischen Fussabdruck innerhalb der Gruppe so effizient wie möglich gestalten, hiess es weiter.

Während die Fertigung ins rund 800 Kilometer entfernte Wisconsin verlegt wurde, ist die Geschäftsstelle von Meyer nach Mayfield, Ohio, umgezogen. Das neue Bürogebäude sei nur zehn Minuten vom ursprünglichen Standort in East Cleveland entfernt, schrieb Aebi Schmidt.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 1,23 Prozent leichter bei 12,87 US-Dollar.

jb/

Frauenfeld (awp)

Weitere Links:

Fusion mit The Shyft Group: Aebi Schmidt mit durchwachsendem NASDAQ-Start

Bildquelle: Cynthia Shirk / Shutterstock.com