Aebi Schmidt-Aktie im Minus: Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA verlagert

Die Herstellung von Lastwagen-Schneepflügen wurde von East Cleveland, Ohio, nach Monroe, Wisconsin, in das Werk von Monroe Truck Equipment verlegt, wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage bekannt gab.

Damit sollen die Effizienz, die Qualitätsprozesse und das langfristige Wachstum verbessert werden. Man wolle die Prozesse und den ökologischen Fussabdruck innerhalb der Gruppe so effizient wie möglich gestalten, hiess es weiter.

Während die Fertigung ins rund 800 Kilometer entfernte Wisconsin verlegt wurde, ist die Geschäftsstelle von Meyer nach Mayfield, Ohio, umgezogen. Das neue Bürogebäude sei nur zehn Minuten vom ursprünglichen Standort in East Cleveland entfernt, schrieb Aebi Schmidt.

jb/

Frauenfeld (awp)