30.12.2025 20:23:37
Aebi Schmidt-Aktie im Minus: Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA verlagert
Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt Group hat die Produktion der US-Firma Meyer Products in einen anderen US-Bundesstaat verlegt.
Damit sollen die Effizienz, die Qualitätsprozesse und das langfristige Wachstum verbessert werden. Man wolle die Prozesse und den ökologischen Fussabdruck innerhalb der Gruppe so effizient wie möglich gestalten, hiess es weiter.
Während die Fertigung ins rund 800 Kilometer entfernte Wisconsin verlegt wurde, ist die Geschäftsstelle von Meyer nach Mayfield, Ohio, umgezogen. Das neue Bürogebäude sei nur zehn Minuten vom ursprünglichen Standort in East Cleveland entfernt, schrieb Aebi Schmidt.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 1,23 Prozent leichter bei 12,87 US-Dollar.
jb/
Frauenfeld (awp)
