GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Gesprächen auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London habe sich der Anlagenbauer ähnlich optimistisch zu künftigen Wachstumschancen geäußert wie bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend. Gea profitiere weiter von der Nachfrage nach Proteinprodukten, die mindestens ein weiteres Jahr anhalten sollte. Dazu kämen das attraktive Wachstum bei Tablettenpressen und, ein besseres Wachstum im Dienstleistungsgeschäft und die weiter gute Preissetzungsmacht. Der Experte erhöhte mit Blick auf das anhaltende Aktienrückkaufprogramm seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2029 ein wenig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68.45 €
|
Abst. Kursziel*:
3.73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.35%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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