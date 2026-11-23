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23.11.2026 10:02:22
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das GEA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57.35 EUR. Bei einem GEA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.437 GEA-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’190.06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.01 Prozent gesteigert.
Insgesamt war GEA zuletzt 11.11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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