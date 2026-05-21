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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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21.05.2026 16:50:43

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf

GEA
50.36 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.05.2026 / 16:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Klebert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Der Preis pro Aktie beträgt nicht 55,15 EUR sondern 55,30 EUR. Mit der Korrektur des Preises ändert sich das aggregierte Volumen von 275.750,00 EUR auf 276.500 EUR.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
55,3000 EUR 276.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
55,3000 EUR 276.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105072  21.05.2026 CET/CEST





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