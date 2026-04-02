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07.04.2026 15:31:34

GEA Buy

GEA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten habe der Anlagenbauer seine Jahresziele bestätigt, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfragetrends seien in den wichtigsten Endmärkten weiterhin positiv./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Buy
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
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