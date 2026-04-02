GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten habe der Anlagenbauer seine Jahresziele bestätigt, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfragetrends seien in den wichtigsten Endmärkten weiterhin positiv./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.05 €
|
Abst. Kursziel*:
6.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.69%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
06.04.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.03.26
|März 2026: Analysten sehen Potenzial bei GEA-Aktie (finanzen.net)
|
31.03.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, Kauf (EQS Group)
|
30.03.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.03.26
|RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Sector Perform (finanzen.ch)
|
23.03.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)