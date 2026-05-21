GEA Aktie 360133 / DE0006602006

Historisch
21.05.2026 16:50:43

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy

GEA
50.41 CHF -0.79%
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.05.2026 / 16:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Stefan
Last name(s): Klebert

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Amendment
The price per share is not €55.15 but €55.30. Following this price correction, the aggregate volume changes from €275,750.00 to €276,500.

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006602006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
55.3000 EUR 276,500.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
55.3000 EUR 276,500.0000 EUR

e) Date of the transaction
13/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.gea.com



 
