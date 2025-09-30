GEA Aktie 360133 / DE0006602006
57.95CHF
-1.51CHF
-2.54 %
30.09.2025
07.10.2025 11:54:51
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea vor Zahlen von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Anlagenbauers dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine stärkere Auftragslage dürfte sich aber erst im vierten Quartal einstellen./rob/mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
63.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.66%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GEA
|
06.10.25
|JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.10.25
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Schwacher Handel: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu GEA
|11:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:48
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
