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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "ermutigend". Das Unternehmen sei in der Vergangenheit dazu in der Lage gewesen, steigende Ölpreise mit einer gewissen Verzögerung weiterzugeben./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.