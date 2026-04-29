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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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30.04.2026 12:09:07

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht die immense Erhöhung der Jahresziele durch den Schmierstoffhersteller./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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