Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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04.06.2026 16:49:00
Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026
So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Die Allianz-Aktie wurde im Mai 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 395,30 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 13,70 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Allianz-Aktie von 381,60 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|350,00 EUR
|-8,28
|26.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 EUR
|4,82
|14.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|504,00 EUR
|32,08
|14.05.2026
|UBS AG
|390,00 EUR
|2,20
|13.05.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 EUR
|4,82
|13.05.2026
|Barclays Capital
|350,00 EUR
|-8,28
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|380,00 EUR
|-0,42
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-14,83
|13.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|504,00 EUR
|32,08
|05.05.2026
|Barclays Capital
|350,00 EUR
|-8,28
|04.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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