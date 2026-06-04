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Buy, hold, sell? 04.06.2026 16:49:00

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026

So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Allianz
340.23 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Allianz-Aktie wurde im Mai 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 395,30 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 13,70 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Allianz-Aktie von 381,60 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital350,00 EUR-8,2826.05.2026
DZ BANK--15.05.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR4,8214.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)504,00 EUR32,0814.05.2026
UBS AG390,00 EUR2,2013.05.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR4,8213.05.2026
Barclays Capital350,00 EUR-8,2813.05.2026
JP Morgan Chase & Co.380,00 EUR-0,4213.05.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-14,8313.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)504,00 EUR32,0805.05.2026
Barclays Capital350,00 EUR-8,2804.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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