FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Fuchs zählt neben Croda, Umicore und Syensqo aber zu Udeshis Favoriten. Bei Fuchs lobte er den branchenbesten Cashflow und das Ausschüttungspotenzial./ag/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.12 €
|
Abst. Kursziel*:
32.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.74%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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