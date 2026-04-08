FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.68 €
|
Abst. Kursziel*:
16.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
03.04.26
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31.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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31.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
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31.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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31.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
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