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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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08.04.2026
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09.04.2026 07:09:51

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.68 € 		Abst. Kursziel*:
16.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
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07:09 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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