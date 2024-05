LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach dem angekündigten Verkauf der Kontrollmehrheit von Reha-Kliniken an PAI Partners auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese erneute Veräußerung von Vermögenswerten sei ein weiterer Beweis dafür, dass der Vorstandsvorsitzende Michael Sen die Verschlankung des Medizinkonzerns vorantreibe, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Transaktion dürfte die Profitabilität von Fresenius etwas erhöhen./la/tih;