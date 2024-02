LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte dem Gesundheitskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen starken Ausklang des Jahres 2023. Die Konsenserwartungen beim operativen Ergebnis (Ebit) seien übertroffen worden. Den Ausblick werte er als konservativ formuliert, zumal die Reproduktionsmedizingruppe Eugin und Aktivitäten in Peru nach Konzernangaben nicht einberechnet seien./tih/edh;