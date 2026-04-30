Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington glich seine Schätzungen am Mittwochabend mit dem Analystenkonsens ab. Umsatzseitig liege er gleichauf, doch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) etwas niedriger. Bedenken wegen der deutschen Gesundheitsreform hätten die Aktien zuletzt belastet und dies dürfte auch bis zum Abschluss aller parlamentarischer Debatten so bleiben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.22 €
|
Abst. Kursziel*:
37.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.90%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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