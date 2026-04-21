Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Medizinkonzern geht Analyst David Adlington davon aus, dass die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen eine anhaltende Dynamik bei der Tochter Kabi belegen sollten. Bei der Krankenhaustochter Helios seien die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr indes eine hohe Hürde, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Angesichts ihrer defensiven Stärke im unsicheren politischen Umfeld sowie der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.07 €
|
Abst. Kursziel*:
31.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.32%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|06:12
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|38.75
|-1.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:56
|
Jefferies & Company Inc.
Akzo Nobel Hold
|07:49
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|07:35
|
UBS AG
ASML NV Buy
|07:26
|
UBS AG
Beiersdorf Neutral
|07:25
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|07:17
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Hold
|07:14
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Sell