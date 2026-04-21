NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Medizinkonzern geht Analyst David Adlington davon aus, dass die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen eine anhaltende Dynamik bei der Tochter Kabi belegen sollten. Bei der Krankenhaustochter Helios seien die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr indes eine hohe Hürde, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Angesichts ihrer defensiven Stärke im unsicheren politischen Umfeld sowie der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./rob/gl/ag;