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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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20.04.2026
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21.04.2026 06:30:12

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die deutsche Krankenhausreform und die Tochter Helios blieben im Fokus, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Bad Homburger. Diesbezüglich erwartet er sich in den kommenden Wochen einige Klarheit. Gleichzeitig laufe es im Biopharma-Bereich weiter rund und Medtech sei stark./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44.07 € 		Abst. Kursziel*:
29.34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.55%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
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