LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die deutsche Krankenhausreform und die Tochter Helios blieben im Fokus, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Bad Homburger. Diesbezüglich erwartet er sich in den kommenden Wochen einige Klarheit. Gleichzeitig laufe es im Biopharma-Bereich weiter rund und Medtech sei stark./ag/gl;