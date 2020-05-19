LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bad Homburger stemmten sich so erfolgreich gegen den Gegenwind, dass sein Optimismus für das vierte Quartal und das Jahr 2026 gestiegen sei, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er liegt für 2025 am oberen Ende der Zielspanne und für 2026 drei Prozent über dem operativen Ergebniskonsens./ag/tih;