FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs attestierte den Bad Homburgern am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Am Jahresende werde man wohl am oberen Ende der eigenen Ziele landen./ag/mne;