Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.82CHF
12.53CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
07.11.2025 07:33:57
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen eine starke Entwicklung der Tochter Kabi hervor./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.01 €
|
Abst. Kursziel*:
14.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.18%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
06.11.25
EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
05.11.25
Fresenius-Aktie trotzdem schwächer: Prognose nach starkem Quartal angehoben (Dow Jones)
|
05.11.25