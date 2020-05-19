Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.82CHF
12.53CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
11.11.2025 11:07:14
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe von besseren Unternehmenskosten und der Profitabilität der Sparte Kabi profitiert, schrieb Graham Doyle am Montag in seiner Rückschau auf die Quartalsbilanz./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.88 €
|
Abst. Kursziel*:
19.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.77%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
