NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius vor Quartalszahlen von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein zunächst vorsichtiger Ausblick des Gesundheitskonzerns auf 2024 liefere eine gute Basis, um die Erwartungen zu erfüllen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Kapitalmarkttag der Arzneisparte Kabi erhofft sich der Experte von einer Veranstaltung der Krankenhausgesellschaft Helios weitere Informationen zur mittelfristigen Strategie von Fresenius./niw/zb;