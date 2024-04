NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor den am 8. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass sowohl der Dialysespezialist FMC als auch der Klinikbetreiber und Medizinprodukte-Hersteller Fresenius ihre Jahresziele bestätigen werden. Die Geschäftsentwicklung von Fresenius dürfte wie erwartet ausfallen, das Quartal für FMC dagegen saisonal bedingt schwächer gelaufen sein./ck/ajx;