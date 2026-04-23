Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 1.1%  SPI 18’663 1.0%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’102 -0.4%  Euro 0.9180 0.0%  EStoxx50 5’873 -0.6%  Gold 4’718 -0.4%  Bitcoin 61’189 -0.4%  Dollar 0.7844 0.0%  Öl 103.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rote Zahlen: SNB verbucht zum Jahresstart einen Millionen-Verlust - Aktie im Blick
UBS-Aktie schwächer: Höhere Eigenkapitalanforderungen für den Bankriesen liegen beim Parlament
RTL-Aktie höher: EU-Kommission gibt grünes Licht für Übernahme von Sky Deutschland
Texas Instruments-Aktie explodiert: Starke Quartalszahlen dank KI-Infrastruktur
SGS-Aktie gesucht: Wachstum zum Jahresstart
Suche...

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

38.09
CHF
0.37
CHF
0.98 %
10:06:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 09:07:12

Fresenius SECo Buy

Fresenius
37.88 CHF -2.03%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.64 € 		Abst. Kursziel*:
29.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.75%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:07 Fresenius Buy UBS AG
07:54 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.04.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
20.04.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen