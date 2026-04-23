Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.64 €
|
Abst. Kursziel*:
29.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.75%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
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21.04.26
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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20.04.26
|Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.ch)
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16.04.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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16.04.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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15.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
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15.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|07:54
|Fresenius Neutral
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|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
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|Deutsche Bank AG
|09:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:54
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|38.09
|0.98%
Aktuelle Aktienanalysen
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