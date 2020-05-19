Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.82CHF
12.53CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
05.11.2025 10:37:32
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten erneut die Erwartungen getoppt und die Ziele höher gesteckt, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Und all das gebe es für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 12./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.22 €
|
Abst. Kursziel*:
18.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.65%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
