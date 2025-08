NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz liege im Rahmen der Erwartungen, doch das operative Ergebnis (Ebit) etwas darunter, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die wichtigsten Kennzahlen des Dialysekonzerns seien von einer schweren Grippesaison und einer erhöhten Sterblichkeit der Patienten beeinträchtigt worden./rob/tih/ck;