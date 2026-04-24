ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die negative Kursreaktion sei wohl Sorgen über die nachlassende Dynamik beim Kundenwachstum geschuldet. Nach Aussagen des Managements zum deshalb erwarteten Wachstumsrückgang bei den Provisionseinnahmen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) gesenkt./gl/ag;