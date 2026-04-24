flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die negative Kursreaktion sei wohl Sorgen über die nachlassende Dynamik beim Kundenwachstum geschuldet. Nach Aussagen des Managements zum deshalb erwarteten Wachstumsrückgang bei den Provisionseinnahmen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) gesenkt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.30 €
|
Abst. Kursziel*:
37.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.44%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
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