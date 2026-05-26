flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker sei in der Gunst der Anleger zuletzt besonders deutlich gestiegen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend nach der Auswertung von Daten zur Positionierung im Sektor. Dies zeuge von einer klaren Neubewertung der Story durch die Anleger. Der Kurs selbst sei allerdings noch nicht durchgestartet./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.32 €
|
Abst. Kursziel*:
33.04%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.98%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
22.05.26
|MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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20.05.26